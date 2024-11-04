Anketlerde Trump, Harris’i geride bıraktı: Amerika nefesini tutuyor

Dünya merakla 5 Kasım Salı günü Amerika’da yapılacak başkanlık seçimlerini bekliyor. Anketlere göre Eski ABD Başkanı Donald Trump, az bir farkla Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris’in önünde gözüküyor.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
Anketlerde Trump, Harris’i geride bıraktı: Amerika nefesini tutuyor
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Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimlerine artık saatler kaldı. Son anketlere göre Eski ABD Başkanı Donald Trump rakibi Demokrat Kamala Harris’e karşı yarışı az farkla önde götürüyor.

Başkanlık seçimleri salı günü yapılacak ancak daha şimdiden 244 milyon seçmenden 75 milyonu erken oy kullandı.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. Seçimlere saatlar kalsa da seçim çalışmaları devam ediyor.

Donald Trump, North Carolina eyaletindeki seçim kampanyasında seçmenlere seslendi. Trump, ABD'nin "işgal altındaki bir ülke" olduğunu ve kendisinin başkan seçilmesi halinde 5 Kasım'ın ABD için "özgürlük günü" olacağını belirtti.

Seçimler yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri’nde güvenlik önlemleri de artırıldı. Yetkililer ve Amerikan halkı seçimlerden sonra ülkeyi bir kaos dalgasının sarmasından endişe ediyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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