Anne ve babasını öldürmüştü… Erik Menendez’in şartlı tahliyesi reddedildi!

ABD’nin en çok konuşulan cinayet davalarından birinin sanıklarından Erik Menendez, şartlı tahliye umudunu kaybetti. Anne ve babasını 1989’da pompalı tüfekle öldürmekten hüküm giyen Menendez’in talebi, California’da yapılan oturumda reddedildi.

Beverly Hills’te 1989’da anne ve babaları Jose ve Kitty Menendez’i öldürmekten mahkûm edilen kardeşlerden küçük olan Erik Menendez, perşembe günü ilk kez şartlı tahliye için başvuruda bulundu. Ancak kurul, 10 saatten fazla süren oturumun ardından başvuruyu reddetti ve Erik’in üç yıl sonra yeniden başvuru yapabileceğine hükmetti.

“TOPLUMA RİSK OLUŞTURUYOR”

Kararı açıklayan kurul komiseri Robert Barton, Erik’in henüz serbest bırakılmaya hazır olmadığına inandığını belirterek, “Ben kurtuluşa inanıyorum, yoksa bu işi yapmazdım. Ama yasal standartlara göre baktığımızda, topluma makul olmayan bir risk oluşturmaya devam ettiğinizi görüyoruz” dedi.

Kurul, Erik’in hapishanedeki disiplin ihlallerini, geçmiş suç faaliyetlerini ve cinayetlerin vahşetini dikkate aldı. Barton, “Destekçilerinizin inandığının aksine siz örnek bir mahkûm olmadınız. Açıkçası bu bizi rahatsız ediyor” sözleriyle kararın gerekçelerini açıkladı.

San Diego’daki cezaevinden video ile duruşmaya katılan Erik, televizyon izleyen anne ve babasını öldürdüğü anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. “20 Ağustos 1989’dan bu yana aileme yaşattıklarım için hayal bile edilemeyecek kadar üzgünüm. Eğer bir gün özgür kalırsam, bunun şifası bana değil, aileme ait olacak. Bu bir aile trajedisi” dedi.

Duruşmada halası Teresita Menendez-Baralt da söz aldı. Gözyaşları içinde konuşan Baralt, “Gerçek şu ki ne kadar vaktim kaldığını bilmiyorum. Erik’e şartlı tahliye verilirse bu benim için bir nimet olur” diyerek yeğenine destek verdi.

KARDES LYLE İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kardeşi Lyle Menendez’in şartlı tahliye duruşması ise ayrı bir heyet tarafından cuma günü yapılacak. Kardeşlerin geçmişteki davranışları farklı değerlendirildiği için Lyle hakkında farklı bir karar çıkabileceği belirtiliyor.

Menendez kardeşler, anne ve babalarını yıllarca kendilerine uygulanan cinsel ve duygusal istismar nedeniyle öldürdüklerini savunmuştu. Savcılık ise cinayetlerin miras için planlandığını öne sürdü. Kardeşler, 1990’ların en çok konuşulan davalarından biri olmuş, son yıllarda Netflix dizisi, TikTok paylaşımları ve yeni delillerle yeniden gündeme gelmişti.