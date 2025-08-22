Ünlü DJ Alex Kentucky, Ibiza’daki evinde ölü bulundu

Elektronik müzik dünyası büyük bir kayıpla sarsıldı. Deep house sahnesinin en sevilen isimlerinden DJ Alex Kentucky, İspanya’nın Ibiza adasındaki evinde ölü bulundu.

İSPANYA’NIN VE DÜNYANIN SEVİLEN İSMİYDİ

Tenerife doğumlu olan Alex Kentucky, uzun yıllardır Ibiza’nın en prestijli kulüplerinde sahne alıyordu. Privilege, Space, Nassau Beach Club ve Nine Ibiza gibi mekânlarda residenslik yapan ünlü DJ, İspanya’nın yanı sıra uluslararası müzik sahnesinde de tanınan bir isim haline gelmişti.

Kariyeri boyunca “En İyi Ulusal DJ” ve “En İyi Deep House DJ” ödüllerine layık görülen Kentucky, aynı zamanda Adult Music Records’un sanat direktörlüğünü yürütüyordu. Ibiza Global Radio ile olan yakın iş birliği de onu ada müzik sahnesinin simge isimlerinden biri yapmıştı. Sanatçı daha önce Türkiye’de Power FM’de de DJ olarak görev almıştı.

Kentucky’nin vefatı sonrası müzik dünyasından birçok isim duygularını paylaştı. DJ Jordi Carreras, “Müzik yasa büründü, kalplerimiz daha da acıyor. Bize bıraktığın müzikal miras hep yaşayacak” sözleriyle acısını dile getirdi.

DJ Yves Murasca ise, “Çok özel bir insandın, alçakgönüllü ve her zaman müziği kalbinde taşıyan biri… Dünya çok değerli bir ruhunu kaybetti” ifadelerini kullandı.

İBİZA SAHNESİNDE KISA SÜREDE İKİNCİ KAYIP

Alex Kentucky’nin ölümü, ada müzik sahnesinde kısa sürede yaşanan ikinci trajik kayıp oldu. Geçtiğimiz ay bir diğer DJ, Godzi de yaşamını yitirmişti.