Ünlü DJ Alex Kentucky, Ibiza’daki evinde ölü bulundu

Deep house sahnesinin sevilen ismi DJ Alex Kentucky, Ibiza’daki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni açıklanmazken, müzik dünyası yasa boğuldu ve meslektaşları duygusal mesajlarla veda etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ünlü DJ Alex Kentucky, Ibiza’daki evinde ölü bulundu
Yayınlanma: Güncellenme:

Elektronik müzik dünyası büyük bir kayıpla sarsıldı. Deep house sahnesinin en sevilen isimlerinden DJ Alex Kentucky, İspanya’nın Ibiza adasındaki evinde ölü bulundu.

İSPANYA’NIN VE DÜNYANIN SEVİLEN İSMİYDİ

Tenerife doğumlu olan Alex Kentucky, uzun yıllardır Ibiza’nın en prestijli kulüplerinde sahne alıyordu. Privilege, Space, Nassau Beach Club ve Nine Ibiza gibi mekânlarda residenslik yapan ünlü DJ, İspanya’nın yanı sıra uluslararası müzik sahnesinde de tanınan bir isim haline gelmişti.

Kariyeri boyunca “En İyi Ulusal DJ” ve “En İyi Deep House DJ” ödüllerine layık görülen Kentucky, aynı zamanda Adult Music Records’un sanat direktörlüğünü yürütüyordu. Ibiza Global Radio ile olan yakın iş birliği de onu ada müzik sahnesinin simge isimlerinden biri yapmıştı. Sanatçı daha önce Türkiye’de Power FM’de de DJ olarak görev almıştı.

Kentucky’nin vefatı sonrası müzik dünyasından birçok isim duygularını paylaştı. DJ Jordi Carreras, “Müzik yasa büründü, kalplerimiz daha da acıyor. Bize bıraktığın müzikal miras hep yaşayacak” sözleriyle acısını dile getirdi.

DJ Yves Murasca ise, “Çok özel bir insandın, alçakgönüllü ve her zaman müziği kalbinde taşıyan biri… Dünya çok değerli bir ruhunu kaybetti” ifadelerini kullandı.

İBİZA SAHNESİNDE KISA SÜREDE İKİNCİ KAYIP

Alex Kentucky’nin ölümü, ada müzik sahnesinde kısa sürede yaşanan ikinci trajik kayıp oldu. Geçtiğimiz ay bir diğer DJ, Godzi de yaşamını yitirmişti.

Arda Güler’e yeni rakip! Real Madrid 80 milyon euroluk orta sahayı gündemine aldıArda Güler’e yeni rakip! Real Madrid 80 milyon euroluk orta sahayı gündemine aldıSpor
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 23 Ağustos elektrik kesintileriElektrik kesintisi 9 saat sürecek: 23 Ağustos elektrik kesintileriYurt
Günün Manşetleri
AFAD başkanı Pehlivan açıkladı
Beyoğlu Belediyesi’nde Başkanvekili seçildi
İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu!
Maduro’dan ABD’ye meydan okuma
Hastanelerde yeni dönem başlıyor
İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası!
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Han Yunus ve Refah’ta İsrail birlikleri vuruldu
Hamas kabul etse bile Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 41 ile aşırı sıcak uyarısı! Meteoroloji’den 41 ile aşırı sıcak uyarısı!
İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor! İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor!
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?