Arda Güler’e yeni rakip! Real Madrid 80 milyon euroluk orta sahayı gündemine aldı

Real Madrid, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. İspanyol devi, Crystal Palace’ın 21 yaşındaki yıldızı Adam Wharton için 80 milyon euroluk transfer planı yapıyor.

REAL MADRİD ORTA SAHAYA TAKVİYE ARIYOR

Toni Kroos’un geçen sezonki yokluğunun ardından orta sahada boşluk hisseden Real Madrid, transfer çalışmalarını hızlandırdı. İspanyol basınında Diario AS’ın haberine göre Los Blancos, Crystal Palace’ın genç yıldızı Adam Wharton’ı gündemine aldı. 21 yaşındaki İngiliz futbolcunun oyunu yönlendirme ve tempoyu belirleme özellikleri, teknik direktör Xabi Alonso’nun aradığı orta saha profiliyle örtüşüyor.

Wharton’un transfer bedelinin en az 80 milyon euro olacağı ifade ediliyor. Real Madrid yaz transfer döneminde Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold ve Franco Mastantuono için toplamda 165 milyon euro harcamasına rağmen, Kroos’un boşluğunu dolduracak isim için yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid’in bu transferi gerçekleştirebilmesi için önemli bir satış yapması gerektiği belirtiliyor. Bu noktada, Brezilyalı yıldız Rodrygo Goes’un ayrılık talebinde bulunması dikkat çekti. Eğer Rodrygo satılırsa, Wharton transferi için gerekli kaynak sağlanacak.

PREMİER LİG DEVLERİ DE TAKİPTE

Goal.com'un haberine göre, Adam Wharton yalnızca Real Madrid’in radarında değil. Manchester City, Liverpool ve Manchester United da genç yıldızla ilgileniyor. Ancak City ve Liverpool’un yaz transferinde orta sahaya yüksek bütçeler ayırmış olması, United’ın ise Carlos Baleba’ya yönelmesi nedeniyle kısa vadede hamle yapmaları beklenmiyor.

İspanyol devinin mart ayından bu yana Wharton’u yakından takip ettiği ve oyuncunun karşılaşmalarını izlemek üzere İngiltere’ye gözlemciler gönderdiği biliniyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Wharton Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold’un ardından Real Madrid’in kadrosuna kattığı son İngiltere milli oyuncusu olacak.