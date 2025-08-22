AFAD başkanı Pehlivan açıkladı: "Afet bölgesi ilan edilecek şartlar oluştu"

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 Ağustos’ta başlayan ve 6 mahalleyi etkileyen büyük yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararına ilişkin çalışmalara başladıklarını açıkladı. Pehlivan, “Afet bölgesi olarak ilan edecek şartlar oluşmuş durumda. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda tüm vatandaşlarımız mağdur olmayacak veya mağduriyeti giderilecek” dedi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 15 BİN DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ

3 Ağustos’ta Çaltı, Balandız ve Kırtıl Mahalleleri arasında çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. 7 ilden gelen binden fazla personelin havadan ve karadan müdahale ettiği yangında 984 hane boşaltıldı, bin 851 kişi tahliye edildi. 53 evin zarar gördüğü yangın 3’üncü gününde kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 15 bin dönüm orman alanı küle döndü.

KONTEYNERLER KISA SÜREDE TESLİM EDİLDİ

AFAD’ın bölgeye gönderdiği 28 konteynerin kurulumunun tamamlandığını aktaran Pehlivan, ihtiyaç sahibi ailelere kısa sürede teslim yapıldığını belirtti. “Yangının akabinde hasar tespit çalışmaları yapılırken biz AFAD olarak yangından etkilenen, yanan, ağır hasarlı, yıkık veya acilen yıkılacak olan evleri bulunan vatandaşlarımıza konteynır tedarik ettik. Bütün mahallelerimizde ihtiyaç duyan ailelerimize konteynerleri çok kısa bir sürede kurup teslim ettik” dedi.

Konteynerlerin klima ve çeşitli yaşam malzemeleriyle donatıldığını belirten Pehlivan, elektrik ve su bağlantılarının da yapıldığını ifade etti.

Vatandaşların kalıcı konutları yapılana kadar konteynerlerde barınabileceğini söyleyen Pehlivan, “Bunları yaparken vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alıyoruz. Bazı vatandaşlarımız konteynerleri evlerinin yakınlarında istiyor. Hayvancılık yapıyorsa, yaptığı alanlara konteyneri kuruyoruz. Bunun yanında barınma desteğini nakit isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlarımıza nakit desteğinde bulunuyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Şimdi bu aşamadan sonra hasar tespitleri yapılacak. Bunların ilanı ve duyuruları yapılacak. İtirazları olan veya talebi olan vatandaşlarımızın bu talepleri doğrultusunda tekrar bir inceleme yapılacak. Sonrasında AFAD’ın hak sahipliği süreci başlayacak” ifadelerini kullandı.

“TÜM YARALARI SARACAĞIZ”

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgede afet bölgesi şartlarının oluştuğunu belirterek, “Genel tespite istinaden burayı genel hayatı etkili afet bölgesi olarak ilan edecek şartlar oluşmuş durumda. Bundan sonraki çalışmalar bu doğrultuda devam edecek. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda tüm vatandaşlarımız mağdur olmayacak veya mağduriyeti giderilecek. Bütün afetlerde olduğu gibi burada da bu yangın sonrasında oluşan tablo karşısında bütün yaraları saracağız” diye konuştu.