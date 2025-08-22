Aileler arasında arazi kavgası: Silahlar konuştu, 1 ölü 5 yaralı

Kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri’nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş., H.Ş., S.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. M.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan M.A.Ş’nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama yaptı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında inceleme gerçekleştirirken, bomba arama köpeği “Yumru” da köy çevresinde arama yaptı.