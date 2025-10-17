Askeri kampa düzenlenen intihar saldırısında 7 asker öldü, 13 yaralı

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Kuzey Veziristan bölgesinde askeri kampa intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda en az 7 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını ve 6 saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerginliğin sürdüğü dönemde yaşanan saldırıda, bomba yüklü bir aracın kamp duvarına çarptığı, iki teröristin ise kampa sızmaya çalışırken vurulduğu bildirildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının ardından yaptığı açıklamada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı ancak Pakistan hükümeti, saldırıdan Pakistan Talibanı (Tehreek-e-Taliban Pakistan – TTP) grubunu sorumlu tuttu.