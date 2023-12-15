Asya'dan Afrika'ya 7 Kıtadan Haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan "Yakın gelecekte Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanabilir" dedi.



Paşinyan, Azerbaycan'ın, iki ülke liderleri arasında mutabakata varılan ilkeleri onaylaması durumunda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yakın gelecekte barış anlaşması imzalanmasının olası olduğunu belirtti.



Para ve destek bulmak için Batı başkentlerini gezen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Norveç'in ardından Almanya'ya gitti.



Zelenskiy Almanya'da ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Avrupa’daki merkez karargahını ziyaret etti.



Eski FBI ajanı McGonigal (MEKGONİGIL), Rusya'ya yaptırımları delmekten 50 ay hapis cezası aldı.



ABD'de, eski Federal Soruşturma Bürosu üst düzey istihbarata karşı koyma görevlisi Charles McGonigal ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını delmek için komplo kurmak suçundan 4 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.



Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin ve Rus hava kuvvetleri arasında gerçekleştirilen yedinci ortak stratejik devriyenin görüntülerini yayınladı.



Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık işbirliği planına uygun olarak, iki taraf Perşembe günü Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi hava sahasında ortak hava stratejik devriyesi düzenledi.



Rusya Savunma Bakanlığı, iki tarafın gönderdiği askeri uçaklar arasında H-6 ve Tu-95 bombardıman uçakları ile J-16 ve Su-35 savaş uçaklarının bulunduğunu açıkladı.



Ukrayna'da bir milletvekili Zakarpatye'deki köy meclisindeki toplantıda bir milletvekili el bombaları patlattı.



Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı.



Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.



Fransa'da olimpiyat bölgesine girmeleri yasaklanan taksiciler yol kapatma eylemi düzenledi.



Yüzlerce taksi şoförü, araçlarını ana caddeye çekerek trafik akışını yavaşlattı ve korna çalarak Olimpiyat Komitesi’nin kendileriyle ilgili aldığı yasak kararını protesto etti.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı vesilesiyle etkinlik düzenlendi.



Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun yaptığı konuşmada "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kardeşliği simgelemektedir" ifadelerini kullandı.



Etkinlikte, "Türkiye 100" eserinin bestecisi, Azerbaycanlı ünlü piyanist Turan Manafzade, eserlerini seslendirdi.