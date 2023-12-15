PKK Ele Başlarından Karayılan'ın Koruması Etkisiz Hale Getirildi

Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. PKK ele başlarından Murat Karayılan'ın koruması da etkisiz hale getirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

PKK Ele Başlarından Karayılan'ın Koruması Etkisiz Hale Getirildi
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Bölücü terör örgütü iyice köşeye sıkıştı. Lider kadroları tek tek etkisiz hale getiriliyor.

4 Aralık'ta Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Takibe alınan 2 terörist Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin DNA test sonucunda Yunus Aras olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristin 2019'da Irak’ın kuzeyinde PKK elebaşlarından Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığını açıkladı.

Yerlikaya, terörist Aras’ın 4 güvenlik görevlisinin şehit olduğu 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığı 4 terör saldırısına katıldığını açıkladı.

Bakan, şehitlerin fotoğrafının yer aldığı videoyu da paylaştı.

TSK'nın başarılı operasyonları PKK'daki kaçışları da hızlandırdı.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı Habur’da hudut karakoluna teslim oldu.

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