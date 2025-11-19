Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze’yi vurdu: 10 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze’nin kuzeyine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ve yaşamını yitirenler el-Ehli Baptist Hastanesi’ne götürüldü.

İsrail ordusu, devam eden ateşkese rağmen Gazze’nin kuzeyine yeni bir saldırı düzenledi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

Saldırının ardından yaralılar ile hayatını kaybedenler kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne taşındı. Hastane çevresinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Filistin İsrail gazze
