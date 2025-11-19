İstanbul Valiliği açıkladı! Swanlake tankerinde zehirlenme: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiğini duyurdu. 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında alınan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KBRN ekipleri sevk edildi.

1 MÜRETTEBAT YAŞAMINI YİTİRDİ

Valiliğin açıklamasına göre, ilk belirlemelerde tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntının zehirlenmeye yol açtığı değerlendirildi. Olayda 1 mürettebat yaşamını yitirdi, 2 mürettebat ise zehirlenme şüphesiyle gözetim altına alındı.

Gemide Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebat bulunduğu, diğer 10 mürettebat ile zehirlenen iki kişinin tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.