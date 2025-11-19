İstanbul Valiliği açıkladı! Swanlake tankerinde zehirlenme: Ölü ve yaralılar var

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake tankerinde zehirlenme meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 kişi zehirlenerek gözetim altına alındı. Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemide tahliye çalışmaları sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Valiliği açıkladı! Swanlake tankerinde zehirlenme: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiğini duyurdu. 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında alınan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KBRN ekipleri sevk edildi.

1 MÜRETTEBAT YAŞAMINI YİTİRDİ

Valiliğin açıklamasına göre, ilk belirlemelerde tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntının zehirlenmeye yol açtığı değerlendirildi. Olayda 1 mürettebat yaşamını yitirdi, 2 mürettebat ise zehirlenme şüphesiyle gözetim altına alındı.

Gemide Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebat bulunduğu, diğer 10 mürettebat ile zehirlenen iki kişinin tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İstanbul Valiliği açıkladı! Swanlake tankerinde zehirlenme: Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Fatih’te otelde şüpheli ölüm: Aynı gün iki kişi daha fenalaştıFatih’te otelde şüpheli ölüm: Aynı gün iki kişi daha fenalaştıGündem
Tüm mağdurların yüreğine su serpmek istiyorum: “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’dan mektup!Tüm mağdurların yüreğine su serpmek istiyorum: “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’dan mektup!Gündem
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bu illeri etkisi altına alacak!Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bu illeri etkisi altına alacak!Yurt
tanker valilik zehirlenme
Günün Manşetleri
Ateşkes yine ihlal edildi!
İstanbul’da işletmelere sıkı takip başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Polislere ikinci şark görevi zorunluluğu kalkıyor
Zehirlenme vakaları sonrası bakanlık harekete geçti
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı
Jandarmanın operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
Süreç Komisyonu cuma günü toplanıyor
Epstein sorusu Trump’ı öfkelendirdi
Çok Okunanlar
Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
İstanbul'da sular kesiliyor! İstanbul'da sular kesiliyor!
Bu fırsat kaçmaz! BİM 19 Kasım aktüel ürünler raflardaki yerini aldı Bu fırsat kaçmaz! BİM 19 Kasım aktüel ürünler raflardaki yerini aldı