Fatih’te otelde şüpheli ölüm: Aynı gün iki kişi daha fenalaştı

Fatih’te otelde kalan Gürhan Takıl, nefes darlığı ve yoğun terleme şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı bölgede iki kişinin daha benzer belirtilerle hastaneye başvurduğu, birinin taburcu edildiği, 13 yaşındaki diğer kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Fatih’te bir otelde konaklayan Gürhan Takıl, nefes darlığı ve yoğun terleme şikâyetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Takıl’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi incelemesiyle belirlenecek.

Almanya’da yaşadığı belirtilen Gürhan Takıl’ın İstanbul’a bir fuara katılmak için geldiği, gün içinde otelde çay içtiği ve Süleymaniye’de yemek yediği aktarıldı. Olayla ilgili ifade veren otel sahibi, tesis içinde herhangi bir ilaçlama yapılmadığını, en son ilaçlamanın yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirildiğini söyledi.

Soruşturma devam ederken aynı bölgede konaklayan iki kişinin daha benzer şikâyetlerle hastaneye başvurduğu bildirildi. Hollanda’dan İstanbul’a gelen Sadegül ve Emine Onur kardeşlerin mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı, gelişlerinden itibaren farklı restoranlarda çeşitli yiyecekler tükettikleri belirtildi.

19 Kasım’da fenalaşan kardeşlerden Sadegül’ün taburcu edildiği, 13 yaşındaki Emine’nin tedavisinin Çocuk Acil’de sürdüğü ifade edildi.

