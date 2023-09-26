Avrupa Birliği Kafkasya'da Arabuluculuğa Soyundu!

AB, Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuğa soyundu, Rusya uyardı. İspanya’da 5 Ekim’de iki ülke liderinin katılacağı görüşmenin temelsiz olduğu vurgulandı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir” dedi.

Avrupa Birliği Kafkasya'da Arabuluculuğa Soyundu!

Azerbaycan Karabağ’daki başarısını perçinledi, Ermenistan’dan turuncu darbe girişimlerinin kokusu yükseldi. Böyle bir ortamda Avrupa Birliği, iki ülke arasında arabuluculuğa girişti. Rusya’dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, 5 Ekim’de İspanya’nın Granada kentinde yapılacak. AB zirveye katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı bir toplantı planladı. Görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacağı açıklandı.

Moskova'dan Kafkasya Uyarısı!

Rusya ise AB’nin girişimine karşı uyarı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, AB’nin Kafkasya’da kendi oyununu oynamaya çalıştığına dikkat çekti. AB ile Aliyev-Paşinyan görüşmesinin temelsiz olduğunu vurguladı.

Peskov, AB’nin arabuluculuk kapasitesi olmadığını kaydetti, “Üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir” diye konuştu.

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# Azerbaycan # Ermenistan # kafkasya
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