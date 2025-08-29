Avrupa Birliği'nden Ukrayna kararı: Askerler ateşkes sonrası eğitilecek

Kopenhag’da yapılan AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından konuşan Yüksek Temsilci Kaja Kallas, “Avrupa üzerine düşeni yerine getirecek, ateşkes sonrası Ukrayna’da askeri eğitim sağlayacağız” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna’ya yönelik askeri destekle ilgili açıklamalarda bulundu.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası konuşan Kallas, “Avrupa, üzerine düşeni tam olarak yerine getirecek. Bu, ateşkes sonrası Ukrayna topraklarında askeri eğitim ve danışmanlık sağlanmasını kapsayacak” dedi.

EN BÜYÜK EĞİTİM TEDARİKÇİSİ BİZİZ

Kallas, AB askeri misyonunun yetkisinin genişletilmesine verilen desteği memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Ukrayna ordusunun en büyük eğitim tedarikçisi biziz, bugüne kadar 80 binden fazla askeri eğittik. Daha fazlasını yapmaya da hazır olmalıyız. Bu, eğitimcilerimizin Ukrayna’daki askeri akademilere ve kurumlara yerleştirilmesini de içerebilir” ifadelerini kullandı.

Soru-cevap bölümünde, uzmanların Ukrayna’da görev yapmasının ne kadar gerçekçi olduğu yönündeki soruya Kallas, “Eğitim konusu Avrupa’nın sorumluluğunda ve biz bunu ateşkes olur olmaz Ukrayna topraklarında da yapmaya hazırız” şeklinde yanıt verdi.

Rusya’nın barış girişimlerine yaklaşımını da eleştiren Kallas, “Çarşamba günü Kiev’e yapılan saldırı, Rusya’nın durumu tırmandırma ve barış girişimlerini alaya alma yönündeki bilinçli tercihinin göstergesidir. Zelenskiy görüşmelere hazır olduğunu ifade etmişti fakat Putin her yolla ayak sürüyor. Bu nedenle Ukrayna’nın askeri olarak desteklenmesi gerekiyor. Bu, hayati öneme sahip” dedi.

AB üyesi ülkelerin savaşın başından bu yana Ukrayna’ya 63 milyar euronun üzerinde askeri destek sağladığını belirten Kallas, sadece 2025 yılında verilen desteğin 25 milyar euroyu bulduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

avrupa birliği rusya Ukrayna Rusya Ukrayna
