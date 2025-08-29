Ordu’da patpat uçuruma yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi facia ile sonuçlandı.

Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan patpat uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.