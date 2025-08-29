Japonya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) verilerine göre, yerel saatle 01.29’da merkez üssü Miyagi eyaletinin doğusunda yerin 40 kilometre derinliğinde bir deprem kaydedildi.

Şimdiye kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.