80 yıl sonra ortaya çıktı: Nazilerin çaldığı ünlü tablo bir evin ilan fotoğraflarında bulundu

İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi’nin “Bir Kadının Portresi” adlı eseri, 1940’ta Naziler tarafından Amsterdam’da Yahudi sanat tüccarı Jacques Goudstikker’den zorla alınmıştı. Daha sonra Hermann Göring’in koleksiyonuna katılan tablo, 80 yıldır kayıp eserler arasında gösteriliyordu.

Hollanda basını, uzun soluklu araştırmalar sonucunda eserin Arjantin’in Mar del Plata kentinde satılık bir evin ilan fotoğraflarında ortaya çıktığını duyurdu. Fotoğraflarda tablo salondaki duvarda asılı halde görüldü. Uzmanlar, eserin özgün olduğuna dair şüphe bulunmadığını açıkladı.

TABLO KAYBOLDU

Ancak polis baskını sırasında tablo evden kayboldu. Duvara yeni bir manzara halısı asıldığı, fakat eski tabloya ait askı deliğinin hala görüldüğü belirtildi.

Evin, Nazi döneminde Hitler ve Göring’in finans danışmanlığını yapan SS subayı Friedrich Kadgien’in kızına ait olduğu bildirildi. Kadgien’in savaş sonrası Arjantin’e kaçtığı, 1978’de Buenos Aires’te hayatını kaybettiği ifade edildi.

Tablonun izi sürülürken, Goudstikker ailesi de çalınan eser için yasal süreç başlattı. Aile daha önce yüzlerce eserin iadesini sağlamıştı.