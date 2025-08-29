Hazine’den 823,2 milyar liralık iç borçlanma hamlesi: Üç aylık strateji açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Bakanlık, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 614,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 823,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu stratejiyle birlikte, iç borçlanma ihtiyacının ötesinde bir borçlanma hedeflenerek rezerv güçlendirmesi amaçlanıyor.

EYLÜL AYINDA 346 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA

Hazine’nin Eylül ayında 255,7 milyar lira iç borç ödemesi bulunurken, bu ayda 346 milyar lira iç borçlanmaya gidilecek. Borçlanmanın dağılımı şu şekilde gerçekleşecek 274 milyar TL piyasadan, 25 milyar TL doğrudan satış yoluyla, 47 milyar TL kamuya satış şeklinde sağlanacak.

EKİM’DE BORÇLANMA 350,7 MİLYAR TL’Yİ BULACAK

Ekim ayında 263,5 milyar lira iç borç servisi yapılacak. Aynı dönemde ise 350,7 milyar liralık iç borçlanma planlanıyor. Bu borçlanmanın kaynağı 285,7 milyar TL piyasadan, 25 milyar TL doğrudan satışlardan, 40 milyar TL kamuya satışlardan oluşacak.

KASIM’DA 126,5 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA ÖNGÖRÜLÜYOR

Kasım ayına gelindiğinde, 94,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 126,5 milyar liralık iç borçlanma hedefleniyor. Bu tutarların dağılımı ise şöyle 101,5 milyar TL piyasadan, 15 milyar TL doğrudan satış, 10 milyar TL kamuya satış ile karşılanacak.

Hazine, bu süreçte yalnızca klasik tahvil ihraçlarına değil, farklı finansman araçlarına da yönelecek. Üç aylık dönemde; 11 tahvil ihalesi, 4 kira sertifikası (doğrudan satış yöntemiyle), 3 hazine bonosu piyasaya sunulacak.

Bu sayede iç borçlanmanın araç bazında dengeli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

TOPLAM ÖDEME 893 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Eylül-Kasım döneminde Hazine'nin yapacağı toplam ödeme miktarı 893 milyar lira olacak. Bu tutarın 278,8 milyar lirası dış borç servislerinden oluşacak.

Aylık bazda ödeme dağılımları:

Eylül: 290,1 milyar TL

Ekim: 373,1 milyar TL

Kasım: 229,8 milyar TL