Beşiktaş’ta gol fırtınası başlıyor mu? El Bilal Toure hedefini açıkladı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. İtalya’nın Atalanta takımından şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralanan 23 yaşındaki Malili golcü, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalında yayınlanan özel röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Toure, "Bu kadar büyük bir kulüpte bulunmak benim için bir onur. Ben de işimi yaparak kulübe yardım edebileceğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

“SANTRAFORUM, GÖREVİM GOL ATMAK”

El Bilal Toure, pozisyonuna ve sahadaki hedeflerine dair net konuştu:

"Bu formayı giyen çok büyük oyuncular oldu. Dolayısıyla bu formayı giymek gururumu okşadı. Ben işimi yaparım, teknik direktörüm benden ne istiyorsa onu yaparım. Mevkiim santrafor. Haliyle, işim gol atmak. Amacım her zaman takıma yardım etmek. Hücum ya da savunma fark etmez, esas olan en iyi halimle sahada olmak."

Kişisel hedefini ise açık bir şekilde dile getirdi: "Ben bir santraforum. Çok gol atmak benim görevim. Kişisel hedefim çok gol atmak.

Beşiktaş'a transfer sürecinde kulübün sunduğu proje ve taraftar faktörünün önemli rol oynadığını belirten El Bilal Toure, şu sözlerle süreci anlattı:

"Benim ilgimi çeken projenin kendisi oldu. Bana anlatılan projeyi sevdim ve Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Zaten kulübü ve taraftarı tanıyordum. Sıra dışı bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüp. Bu ihtişamlı taraftar, takım için sürekli itici güç. Benim de buraya gelmemde katkısı büyük oldu."

“BEŞİKTAŞ’TA OLMAYI HAK ETTİĞİMİ KANITLAMALIYIM”

İstanbul’daki ilk günleri ve taraftarla kurduğu ilk bağa da değinen golcü oyuncu, şunları söyledi:

"İnsanlar çok sempatik, ilk günden bunu fark ettim. Havaalanından itibaren iyi karşılandım. Bu benim için önemliydi. Sevildiğimi hissettim ve cesaretim arttı. Öncelikle karşılama için teşekkür ederim. Sosyal medyadan çok sayıda etkileşim aldım. Beni şimdiden sahiplendiler. Şimdi çalışma sırası bende. Burada olmayı hak ettiğimi kanıtlamalıyım."

Kendini sadece gol atmakla sınırlamayan El Bilal Toure, takım oyunu vurgusunu da şu sözlerle yaptı:

"Her şeyden önce takım için sıkı çalışmak geliyor. Defansif ya da ofansif fark etmez. Elimdeki bütün imkânlarla takıma yardım etmek istiyorum. Bunlar, teknik direktörün benden istedikleri ile de ilgili. Elimden gelenin en iyisini yapmak sahadaki ilk amacım."