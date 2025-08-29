Servis ücretlerine yüzde 20 zam: O ilimizde 2025-2026 dönem fiyatları belirlendi

Trabzon’da yeni dönem öncesi servis ücretleri belli oldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci ve personel servis ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapıldığını açıkladı.

ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ

Açıklamaya göre öğrenci servis ücretleri mesafe bazlı olarak düzenlendi.

0-1 km için 2 bin 350 lira

1-3 km için 2 bin 500 lira

3-5 km için 2 bin 750 lira

5-7 km için 3 bin lira

7-9 km için 3 bin 300 lira

9-11 km için 3 bin 550 lira

11-13 km için 3 bin 900 lira

13-15 km için 4 bin 250 lira



Rehber personel ücreti ise 600 lira olarak belirlendi.

PERSONEL SERVİS ÜCRETLERİ

Personel servis ücretleri de araç kapasitesine göre yeniden düzenlendi.

0-17 kişilik minibüslerde 2 bin 250 lira

18-25 kişilik midibüslerde 2 bin 650 lira

26-35 kişilik midibüslerde 3 bin 550 lira

36 ve üzeri otobüslerde 3 bin 900 lira