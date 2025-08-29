Servis ücretlerine yüzde 20 zam: O ilimizde 2025-2026 dönem fiyatları belirlendi
Trabzon’da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde servis ücretleri yeniden düzenlendi. Öğrenci ve personel servis ücretlerine yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapıldı.
Trabzon’da yeni dönem öncesi servis ücretleri belli oldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci ve personel servis ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapıldığını açıkladı.
ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ
Açıklamaya göre öğrenci servis ücretleri mesafe bazlı olarak düzenlendi.
0-1 km için 2 bin 350 lira
1-3 km için 2 bin 500 lira
3-5 km için 2 bin 750 lira
5-7 km için 3 bin lira
7-9 km için 3 bin 300 lira
9-11 km için 3 bin 550 lira
11-13 km için 3 bin 900 lira
13-15 km için 4 bin 250 lira
Rehber personel ücreti ise 600 lira olarak belirlendi.
PERSONEL SERVİS ÜCRETLERİ
Personel servis ücretleri de araç kapasitesine göre yeniden düzenlendi.
0-17 kişilik minibüslerde 2 bin 250 lira
18-25 kişilik midibüslerde 2 bin 650 lira
26-35 kişilik midibüslerde 3 bin 550 lira
36 ve üzeri otobüslerde 3 bin 900 lira
Kaynak: İhlas Haber Ajansı