Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Demirtaş ve Kavala çağrısı

Avrupa'nın Türk yargısına baskı yapma çabası sürüyor. Avrupa Konseyi’nin yasama ve yürütme organları, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrı yaptı.

BBC’de yer alan habere göre Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye Raportörü Stefan Schennach, 11-14 Haziran tarihlerinde Ankara ve İstanbul’daki temaslarında Türk yetkililerle görüştü.

Temaslarına ilişkin 18 Haziran’da bir açıklama yapan Schennah, Kavala ve Demirtaş ile cezaevinde görüşme olanağı bulduğunu söyledi.

Schennah, Türkiye'de Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Anayasa Mahkemesi üyeleriyle de görüştüğünü açıkladı.

Raportör, "Yetkililere, Sayın Kavala ve Sayın Demirtaş hakkındaki kararların uygulanması için gerekli tüm tedbirleri gecikmeksizin almaları yönünde güçlü bir çağrıda bulundum” dedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de geçen hafta yaptığı toplantılarda Kavala ve Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istedi.