Avrupa’da yangın bilançosu ağır: Lüksemburg büyüklüğünde alan küle döndü

Avrupa bu yaz bir kez daha alev alev yanıyor… Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve kötü orman yönetimi bir araya geldi ve sonuç Lüksemburg büyüklüğünde bir alan küle döndü. Uzmanlar bu yılki orman yangınlarını, “kontrolden çıkmış bir yangın mevsimi” olarak tanımlıyor.

YANGINLAR ORTALAMASINI KATLADI

Avrupa’da bu yıl yaşanan orman yangınları, uzun yıllar ortalamasını ikiye katladı. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’ne (EFFIS) göre, 15 Temmuz itibarıyla 231 bin 539 hektar alan kül oldu. Bu alan, neredeyse Lüksemburg’un tamamına denk geliyor.

Yangınlar yalnızca doğayı değil, insan hayatını da tehdit ediyor. Türkiye’de 3 kişi hayatını kaybetti, Girit’te toplu tahliyeler yapıldı, Katalonya’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fransa’nın Marsilya bölgesi büyük zarar gördü.

SADECE ROMANYA’DA YANAN ALAN 5 KAT ARTTI

EFFIS verileri, bu yıl yanan alanların, uzun vadeli ortalamanın yüzde 119 üzerine çıktığını gösteriyor. Sadece Romanya’da, ortalama 23 bin hektar yerine bu yıl 123 bin hektar alan yandı.

Global Forest Watch'ta araştırma görevlisi olan Sarah Carter, “Bu, tam anlamıyla mükemmel bir fırtına: sıcak hava dalgaları, kuraklık ve kötü orman yönetimi. Yaz artık daha sıcak ve uzun" dedi.

2023, kayıtlardaki en sıcak yıldı… 2024 ise onu bile geçti. Bu sıcaklık artışı, yangın sezonunu hem erkene çekiyor hem de uzatıyor. Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’ne göre, 16 Temmuz’a kadar yangınlardan kaynaklı karbon salımı 1.9 megatonu buldu.

ARTIK BAZI YANGINLAR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Uzmanlara göre, artık bazı yangınlar söndürülemiyor. Rüzgar ve kuru hava birleşince yangınlar kontrolden çıkıyor.

UZMANLARDAN UYARI: TATİLCİLER DİKKAT

Çözümün ormanlarda mozaik düzenleme, yanıcı bitki türlerinden kaçınma ve daha güçlü erken uyarı sistemleri olduğuna dikkat çekiliyor.

Uzmanlar bu yazın, her zamankinden daha sıcak ve daha tehlikeli geçeceğini belirtirken, özellikle Güney Avrupa’ya gidecek turistlerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.