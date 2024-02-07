Avrupalı çiftçiler neden ayağa kalktı?

Orta Avrupa'da başlayan çiftçi eylemleri çevre ülkelere yayıldı.



Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolara başladı. Yunanistan'da çiftçiler eylemlerini devam ettirme kararı aldı.



Avrupa Birliği ülkelerinde çiftçiler hükümetlerinin politikalarına karşı ayağa kalktı. Çiftçiler yaşadıkları bölgelerde otoyolları trafiğe kapatıyor, başkentleri kuşatıyor. Polisle çatışıyor.



Çiftçilerin eylemleri kendi ülkeleriyle de sınırlı kalmıyor. Ocak ayı başında Almanya, Fransa ve İtalya'dan Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e traktörleriyle giden çiftçiler burada Belçikalı çiftçilerle buluşup Avrupa Parlamentosu önünde eylem yaptı.



Hollanda ve Almanya'da başlayan eylemler Fransa, İtalya ve İspanya'nın ardından şimdi de Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelere sıçradı.



Peki Avrupalı çiftçiler neden öfkeliler?



Bu sorunun en kısa yanıtı Avrupalı yöneticilerin Ukrayna politikaları.



Çitçileri isyana sürükleyen bir diğer neden ise Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat planı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Şubat 2022'de Ukrayna'da özel askeri operasyon ilan etmesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya ambargo uygulamaya başladı. Rusya'dan Avrupa'ya başta petrol ve doğalgaz olmak üzere çelik, kömür, altın ve tarım ürünlerinin ihracatı yasaklandı. Aynı şekilde Avrupa ülkelerinden Rusya'ya ithalat da engellendi.



Uygulanan bu yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da enflasyon patladı. Enerji ve gübre fiyatları arttı. Bu çiftçilerin durumunu zora soktu. Üstelik çiftçilerin ürettikleri ürünleri Rusya'ya satma imkânları da kalmadı.



Rusya'ya karşı yaptırımlardan bütün bir Avrupa etkilendi. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde hükümetler çiftçilere yapılan devlet desteğini de azalttı.



Bunlar yetmezmiş gibi Avrupalı Birliği bir de Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerine gümrük muafiyeti uygulama kararı aldı.



Gümrük muafiyeti kararı hükümetlerin dahi tepkisine neden oldu. Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Slovakya tarım bakanlıkları Brüksel'e bir mektup göndererek Doğu Avrupa ülkelerindeki çiftçiler için çözüm talep etti.



Çiftçileri etkileyen bir diğer etken de Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Planı. Mutabakat Avrupa'nın 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyuyor. Mutabakat sadece karbon salınımını azaltmayı değil aynı zamanda tarım ve hayvancılığı da dönüştürmeyi hedefliyor.



Yeşim Mutabakat o kadar radikal bir hâl aldı ki Hollanda'da hükümet doğaya salınan amonyak miktarını azaltmak ve kirliliği önlemek amacıyla hayvancılık üretimini 3'te 1 oranında azaltmayı planladı.