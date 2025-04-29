Avrupa’yı karanlığa gömen elektrik kesintisi neden yaşandı?

İspanya, Portekiz ve Fransa’nın bazı bölgelerinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi. Ancak İber Yarımadası’nı adeta felç eden kesintinin nedeni hâlâ açıklanmadı.

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Avrupa’yı karanlığa gömen elektrik kesintisi neden yaşandı?
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Avrupa genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisi, özellikle İspanya ve Portekiz’de hayatı durma noktasına getirdi. Fransa’nın bazı bölgelerinde de benzer kesintiler yaşandı. Elektrikle birlikte internet bağlantısı ve cep telefonu hatları da kesildi; telekomünikasyon hizmetleri duraksadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60’ının sadece 5 saniyede devre dışı kaldığını belirtti. Sanchez ayrıca, 8 özerk yönetimin merkezi hükümete bağlı acil yönetim planı talebinde bulunduğunu ve bu kapsamda 3. seviye acil durum planının devreye alındığını açıkladı.

Kesinti, ulaşımı da büyük ölçüde etkiledi. İspanya’nın başkenti Madrid’deki Barajas Havalimanı ile Barselona’daki El Prat Havalimanı’nda 6 bin uçuştan 344’ü iptal edildi. Tren seferleri de dururken, raylı sistemlerde mahsur kalan yaklaşık 35 bin kişi tahliye edildi.

Portekiz’de ise benzer bir tablo yaşandı. Portekizli yetkililer, ülkedeki 424 trafo merkezinin kısmen yeniden devreye alındığını ve yaklaşık 6 milyon 200 bin kullanıcıya elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü ve kamuoyuna resmi açıklama yapılacağını belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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