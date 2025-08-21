Ayı saldırısı sandılar, cinayet çıktı: Katil oğluymuş!

Japon polisi, 93 yaşındaki Fujiyoshi Shindo’nun ölümünün ardından başlatılan soruşturmada şok edici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. İlk etapta ayı saldırısı olarak değerlendirilen ölümün, oğlu tarafından işlenmiş bir cinayet olduğu belirlendi. Yerel medyaya göre, 51 yaşındaki Fujiyuki Shindo Salı günü gözaltına alındı.

Olay sonrası Fujiyoshi’nin eşi, yaşlı adamı yerde kanlar içinde bulunca durum yetkililere bildirildi. Polis, ilk değerlendirmede “ayı saldırısı” ihtimali üzerinde durarak bölgede uyarı yayımladı. Ancak ceset üzerinde yapılan detaylı inceleme, yaraların bıçak darbelerine ait olduğunu ortaya koydu. Bu gelişmenin ardından ayı saldırısı uyarısı geri çekildi.

EVDE ÇOK SAYIDA BIÇAK BULUNDU

BBC' ye göre, Shindo ailesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Fujiyuki Shindo, polise verdiği ilk ifadede olay sırasında evde olağandışı bir durum fark etmediğini söyledi. Jiji Press’in haberine göre polis, evde çok sayıda bıçak buldu. Cinayette kullanılan silah henüz tespit edilemedi. Cinayetin nedeni hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

JAPONYA'DA AYI SALDIRILARI ARTIYOR

Fujiyoshi Shindo’nun ölümünde ilk olarak ayıların sorumlu tutulmasının nedeni, Japonya’da son dönemde artan ayı saldırıları oldu. Çevre Bakanlığı’nın verilerine göre, Mart 2024’e kadarki 12 ayda 219 kişi ayı saldırısına uğradı ve bu olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ise bir gazete dağıtıcısı, yerleşim bölgesinde kahverengi ayı tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Bu tarz karşılaşmalardaki artış, Japon yetkilileri av yasalarını gevşetmeye ve binlerce ayının avcılar tarafından öldürülmesine neden oldu.