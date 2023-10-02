Azerbaycan Davet Etti! Birleşmiş Milletler Misyonu Hankendi'de

Birleşmiş Milletle görevlileri, incelemelerde bulunmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine geldi. Misyon, Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulundu. Birleşmiş Milletler yetkililerini, Azerbaycan Devleti, Karabağ'a davet etti. Birlermiş Milletler misyonunun bu ziyareti, bölgeye yaklaşık 30 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Azerbaycan Karabağ'da Ermenilere Hizmet Vermeye Başladı

Azerbaycan devlet kurumları, Karabağ'daki Ermeni nüfusa hizmet vermeye başladı. Sağlık kurumları bölgede faaliyetlerini sürdürürken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bölge sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışıyor. Devlet Göç Dairesi çalışanları ise entegrasyon sürecine katılmak isteyen Ermeni sakinlerinin ön kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Batı medyası ve diasporanın uluslararası yalanlarına karşın Azerbaycan devlet kurumları Hankendi'de yaşayan Ermenilereen iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyor. 19 Eylül'de başlayan ve 24 saat süren antiterör operasyonunun ardından Azerbaycan devleti, Ermeni nüfusa bulundukları yerleri terk etmeme ve Azerbaycan toplumun parçası olma çağrısı yapmıştı.