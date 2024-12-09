Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e başsağlığı diledi.
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Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askeri personelin hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır." ifadesini kullanan Hasanov, kazada şehit olan kahraman Türk askerlerine rahmet, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı