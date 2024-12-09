Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye

Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askeri personelin hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır." ifadesini kullanan Hasanov, kazada şehit olan kahraman Türk askerlerine rahmet, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.