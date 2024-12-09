Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e başsağlığı diledi.

Mert Sagit Mert Sagit
Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye
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Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askeri personelin hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır." ifadesini kullanan Hasanov, kazada şehit olan kahraman Türk askerlerine rahmet, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Azerbaycan türkiye taziye mesajı
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