Hükümetten asgari ücret açıklaması

Asgari ücret zammını fırsat bilerek fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara karşı hükümetten sert uyarı geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Maaş artışlarını fırsatçıların aşırı fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz," dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
Hükümetten asgari ücret açıklaması
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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren yeni asgari ücret belirleme süreci yarın resmi olarak başlayacak. Sürecin başlamasına kısa süre kala, hükümet fırsatçılara yönelik bir uyarı yaptı.

Bakan Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin maaş artışlarını, aşırı kar hırsı ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin bu konudaki tavrı nettir," dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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