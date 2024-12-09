Hükümetten asgari ücret açıklaması

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren yeni asgari ücret belirleme süreci yarın resmi olarak başlayacak. Sürecin başlamasına kısa süre kala, hükümet fırsatçılara yönelik bir uyarı yaptı.

Bakan Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin maaş artışlarını, aşırı kar hırsı ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin bu konudaki tavrı nettir," dedi.