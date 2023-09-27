Azerbaycan'ın Karabağ operasyonun başarısı! Son iki günde ateşkes ihlali yaşanmadı
Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrası duruma ilişkin Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı bir açıklama yaptı. Komutanlığın açıklamasına göre Karabağ'da son 2 gün içinde hiç ateşkes ihlali yaşanmadı.
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlatmış, yasadışı Ermeni kuvvetlere beyaz bayrak çektirmişti. Operasyon sonrası Karabağ İktisadi Bölgesinde 24 saat esasına göre ateşkese uyulup uyulmadığını kontrol eden Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığınca, 25-26 Eylül tarihlerinde ateşkes ihlalinin kaydedilmediği açıklandı.
Azerbaycan'ın Antiterör Operasyonu Sonrası Ateşkes İhlali Yaşanmadı
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmış, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmış, sözde Ermeni yönetim, silahlı güçlerini feshetmişti. Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere davet etmişti. İlki 21 Eylül'de Yevlah şehrinde yapılan entegrasyon görüşmeleri devam ediyor. 25-26 Eylül tarihlerinde, Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı hiçbir ateşkes ihlali yaşanmadığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı