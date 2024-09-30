BAE’den Lübnan’a 100 milyon dolarlık acil yardım!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan’a 100 milyon dolar tutarında acil yardım sağlama kararı aldı. BAE resmi haber ajansı WAM’a göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan’a yönelik bu yardımı derhal başlatma talimatı verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
BAE’den Lübnan’a 100 milyon dolarlık acil yardım!
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Haberde, bu girişimin BAE’nin Lübnan’ı destekleme ve mevcut zorlukların üstesinden gelme konusundaki kararlılığını gösterdiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), bir gün önce Lübnan'daki çatışmalardan etkilenen bir milyon insana ulaşmayı hedefleyen acil gıda yardımı operasyonunu başlatmıştı. WFP, bu yardımları sürdürebilmek için 105 milyon dolara acil ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Saldırılarda 1178 Ölü
İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah ile süren çatışmalarda Lübnan’a yönelik saldırılarına devam ediyor. 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı telsiz ve çağrı cihazları hedef alınarak imha edildi. 23 Eylül'de ise güneydeki kentlere, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan yetkililerine göre, 17 Eylül'den bu yana devam eden saldırılarda 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi yaşamını yitirdi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail bombardımanları nedeniyle yüz binlerce insan ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalırken, on binlerce kişinin de Suriye’ye göç ettiği bildirildi. Buna karşılık Hizbullah, İsrail’e yönelik roket ve füze saldırıları gerçekleştiriyor. Bu saldırılar İsrail'de çoğunlukla askeri üsleri hedef alırken, büyük bir hasar bildirilmedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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