Bakan Kurum, Türkiye’nin standının resmi açılışını yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Türkiye’nin standının resmi açılışını yaptı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bakan Kurum, Türkiye’nin standının resmi açılışını yaptı
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Bakan Kurum, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bu yılki COP toplantısına güçlü bir ekiple katıldığını belirtti. Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki projelerini ve stratejilerini dünya ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, bu yılki COP toplantısının özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, etkinliğin Azerbaycan’da düzenlenmesinin, iki ülkenin kardeşliğini pekiştiren bir anlam taşıdığını söyledi. Türkiye’nin güçlü bir ekiple burada bulunarak Azerbaycanlı kardeşlerini yalnız bırakmadığını belirten Kurum, ülkenin iklim değişikliğiyle ilgili küresel mücadelede etkin bir rol oynayacağını belirtti.

Bakan Kurum, konuşmasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen sıfır atık projesine de değindi. Türkiye’nin çevreye duyarlı projelerinin, COP29 çerçevesinde dünya ile paylaşılacağını belirten Kurum, sıfır atık konusunda bilgi verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda yapılan çalışmalarla Türkiye’nin çevre bilincini ve atık yönetimi konusundaki deneyimini tüm dünyaya tanıtmış olacaklarını ifade etti.

Ayrıca, COP29 toplantısının finans konusundaki önemi üzerine de konuşan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde iklim değişikliğiyle mücadele projelerinin finansmanına erişim sağlanması için gerekli adımların atılacağını ve bu alanda kazanımlar elde edileceğini söyledi. Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele noktasında finansman sorununa çözüm arayacağını belirten Bakan Kurum, yatırımlar ve projeler için uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından, Azerbaycan’daki COP29 Türkiye standında sergileri gezerek yetkililerden bilgi aldı. Türkiye’nin iklim elçileriyle de fotoğraf çektiren Kurum, son olarak Azerbaycan’ın standını ziyaret etti. Ayrıca, Bakan Kurum’un önümüzdeki günlerde açıklaması beklenen 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı’nın detayları da büyük bir merakla bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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