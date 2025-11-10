Bakan Uraloğlu Mısır'da Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır’ın başkenti Kahire’de organize edilen TransMEA 2025 Forumu ve Fuarı’na iştirak etti. Bakan Uraloğlu, etkinlik kapsamında düzenlenen "Sanayi Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika’nın Birbirine Bağlanması Paneli"nde bir konuşma yaptı.

Uraloğlu, kürsüde Türkiye’nin ulaştırma alanındaki vizyonunu ve sürdürülen çalışmaları dinleyicilere aktardı. Ulaştırma ve lojistik sahalarının, ülkelerin yalnızca ekonomik büyümesine ivme kazandırmakla kalmayıp, siyasi ilişkilerin gelişmesine de katkı sağladığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve çalışmalarını katılımcılara anlattı.

300 MİLYAR DOLARLIK ALTYAPI YATIRIMI

Türkiye’nin mevcut konumuyla Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasındaki bağlantıları tesis eden bir yapıda olduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, ülkenin bu yönüyle mühim bir lojistik konuma sahip olduğunu sözlerine ekledi. Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık." dedi.

Avrupa ile Asya’yı karayolu ve demiryolu altyapılarıyla birbirine bağladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, tarihsel olarak da ticaretin doğu-batı ekseninde gelişim gösterdiğine dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, mevcut koridorlara ek olarak yeni bağlantıların önemini şu sözlerle vurguladı: “Hiçbir ülke kendi kendine yeterli değildir. Doğu-Batı ekseninin mutlaka Kuzey-Güney akslarında da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da Orta Koridor’un merkezinde yer alan Türkiye olarak aynı zamanda kuzeyden ve güneyden de bağlantıları sağlayacak hem Kalkınma Yolu Projesi’ni hem de stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi’ni geliştirmek için çalışıyoruz.”

Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın iş birliği neticesinde hayata geçirileceğini duyuran Bakan Uraloğlu, bu proje ile Uzak Doğu’dan gelen yüklerin Türkiye vasıtasıyla Avrupa’ya ulaşması noktasında bir çabaları olduğunu belirtti.

MISIR İLE RO-RO TAŞIMACILIĞI VE AKABE BAĞLANTISI GÜNDEMDE

Son zamanlarda Suriye’deki normalleşme adımlarına bağlı olarak, Suriye ve Ürdün üzerinden transit geçiş temini noktasında gayret gösterdiklerini söyleyen Uraloğlu, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil El Vazir ile bir yıl önce Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmeyi de hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Mısır ile ilişkilere dair şu ifadeleri kullandı: “Akabe Limanı’ndan Türkiye’ye bir bağlantı yapılmasını konuşmuştuk. Bunun da hayata geçirilmesi noktasında gayret ediyoruz. Bununla birlikte geçmişte olan Mısır ile ülkemiz arasındaki Ro-Ro taşımacılığını yeniden başlatılması noktasında bir gayretimizin olduğunu söylemek isterim.”

Ticareti güçlendirmenin yolunun ulaştırmayı sağlamaktan geçtiğini dile getiren Uraloğlu, bu alandaki sorumluluğun altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı: “Biz ulaştırmacılara bu noktada çok büyük görevler düşüyor. Sadece olağan zamanlarda değil, olağan üstü zamanlarda da alternatif taşıma yollarımızın ve koridorlarımızın olması gerekir.”