CHP’li Gürsel Tekin: “Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz”

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına bir açıklama yapan Gürsel Tekin, Aziz İhsan Aktaş olarak belirttiği şahıs hakkında hukuki yola başvurduklarını bildirdi. Tekin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde çeşitli televizyonlarda gazetelerde okumuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş örgütü mensubu şahıs geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz"

Gürsel Tekin'in medya temsilcileriyle buluşması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'de bulunan il binasında gerçekleşti.

"CUMHURİYET DEĞERLERİNİ MUHAFAZA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Tekin, açıklamalarına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne değinerek başladı. 87. ölüm yıl dönümüne ilişkin konuşan Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin kurucusu, partimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce hayatını kaybettiği günün yıldönümüdür. Biz bugün, bize baba ocağı olarak emanet etmiş olduğu bu partinin birer neferleriyiz. Kendisinin bize bırakmış olduğu bu eserleri gerek Cumhuriyet değerlerini gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün çok farklı siyasi partilere ve mensup olan insanların tamamı Atatürk için gözyaşı döküyorsa bunun sebebine hepimizin bakması lazım"

"GENEL MERKEZ YAPMAYINCA GÖREV BİZE DÜŞTÜ"

Cumhuriyet Halk Partisi'ni "baba ocağı" olarak tanımlayan Gürsel Tekin, söz konusu suç duyurusuna giden süreci ve partinin kurumsal kimliğinin hedef alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini de hedefte olmasının çeşitli nedenleri var. Bu nedenin bir tanesi de son günlerde çeşitli televizyonlarda gazetelerde okumuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş örgütün mensubu şahıs. Geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Halbuki aslında aynı gün bu eylemi bu işlemleri yapmak istemiştik ama isterdim ki partinin genel merkez yöneticileri bunu yapsın olmayınca doğal olarak da bu görev bize düştü. Biz, bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir. Hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kirletemez buna da asla izin vermeyeceğiz"