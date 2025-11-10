Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Yerine Sörloth transferi gündemde

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri ile yolları ayırma kararı aldığı ve rotasını Alexander Sörloth'a çevirdiği konuşuluyor.

Sarı-lacivertli kulüpte devre arası transfer dönemi için hazırlıklar erken bir aşamada başlamış görünüyor. Bu sezon sergilediği performansla en fazla tartışma yaratan isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılığının artık kesinlik kazandığı belirtiliyor.

TEDESCO'NUN SİSTEMİ İÇİN BİR NUMARALI HEDEF

Fenerbahçe yönetimi, Faslı golcünün yerini alacak ismi şimdiden tespit etmiş durumda. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun sistemine tam uyum sağlayan, güçlü fiziği ve sırtı dönük oyun kabiliyetiyle öne çıkan Alexander Sörloth, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde ilk sıraya yükseldi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi bu transfer operasyonunu kiralık bir formülle tamamlamayı amaçlıyor. Mevcut sezonda Atletico Madrid’de beklediği oyun sürelerini alamayan Norveçli forvetin de kulüpten ayrılma fikrine sıcak yaklaştığı ifade ediliyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’in, Sörloth için talep ettiği bonservis bedelinin asgari 30 milyon euro olduğu ileri sürülüyor. Ancak Fenerbahçe, En-Nesyri’nin muhtemel satışından yüksek bir gelir elde etmeyi başarırsa, Norveçli golcünün bonservisini almak amacıyla da bir hamle yapabilir.

SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR

29 yaşındaki Sörloth, bu sezon Atletico formasıyla çıktığı 17 müsabakada 789 dakika sahada kalırken 2 kez gol sevinci yaşadı. Daha önce Trabzonspor’da sergilediği performansla Süper Lig'e damgasını vuran yıldız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon euro seviyelerinde bulunuyor. Deneyimli forvetin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi ise 2028 senesine kadar devam ediyor.