9 Kasım reyting sonuçları açıklandı: Pazar akşamının en çok izlenen yapımı belli oldu

9 Kasım Pazar akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve spor programlarının reyting sonuçları açıklandı. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği gecede, zirveye hangi yapımın yerleştiği merak konusu oldu.

9 Kasım Pazar akşamı televizyon kanalları arasında büyük bir rekabet yaşandı. Gün boyu merakla beklenen reyting sonuçları, sabah saatlerinde açıklandı.
Dizilerden yarışma programlarına, filmlerden spor yayınlarına kadar birçok yapım, Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde izlenme oranlarına göre sıralandı.

Televizyon kanalları ve yapım şirketleri, bu sonuçlara göre projelerinin performansını değerlendirirken, izleyiciler de “Hangi dizi zirvede?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

9 KASIM’IN EN ÇOK İZLENEN YAPIMLARI

Haftanın son günü yayınlanan popüler diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, yarışma ve film programları da reyting listesinde üst sıralarda yer aldı.
Kategorilere göre yapılan ölçüm sonucunda, Total, AB ve 20+ABC1 listelerinde yapımların izlenme oranları belirlendi.

9 Kasım Pazar Total Reyting Sonuçları 

9 Kasım Pazar AB Reyting Sonuçları

9 Kasım Pazar ABC1 Reyting Sonuçları

