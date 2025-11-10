Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel’den 6 gündür haber yok!

Elazığ'da, 11 yaşındaki otizmli bir çocuğun ailesi tarafından kayıp olarak bildirilmesinin ardından başlatılan arama faaliyetleri, kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

Arama faaliyetleri, Gümüşkavak Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Veysel Bilen'in ailesinin 5 Kasım gecesi saat 23.14 civarında ihbarda bulunması üzerine harekete geçti. Operasyona İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)nin yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma timleri de katılıyor. Ekipler, arama çalışmalarını hem karadan hem de havadan termal dron ve İHA teknolojilerinin desteğiyle yürütüyor.

ARAMALAR GECE GÜNDÜZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, küçük Veysel’i bulma çabalarının 24 saat esasına göre, durmaksızın devam ettiğini vurguladı. Polat, çocuğun gitmiş olabileceği her muhtemel noktanın büyük bir titizlikle incelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bugün 'Aksaray bölgesi' dediğimiz Kırkgözeler mevkisinden başlayıp Altınçevre yolundan evine doğru yoğunlaşacağız. Şu an jandarma, polis, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, belediye, AFAD ekiplerimizle birlikte arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çalışmalarımız hem havadan hem karadan yürütülüyor. Havadan dron destekli termal görüntüler de almaktayız. Aynı zamanda askeri İHA destekli arama da yapılıyor. Yüksek çözünürlüklü görüntü ve fotoğrafları da inceliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadık. Elazığ halkından da duyarlı olmalarını rica ediyoruz, herkese ihtiyacımız var. Ayrıca muhtarlarla da iletişim kurduk, onlara çocuğumuzun resmini gönderdik."

Polat, Veysel'in ailesinin, çocuğun suyu sevdiğini belirttiği bilgisini de aktardı. Bu beyan üzerine, ekiplerin çevrede bulunan dereler ile göl ve göletlerde de detaylı bir arama faaliyeti yürüttüğünü kaydetti.