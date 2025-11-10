Anne ve oğuldan 8 gündür hiçbir iz yok! Bataklık ve ormanlar didik didik aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçe merkezinde 8 gün önce, 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından anne ve oğlunun bulunması için emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.

BATAKLIKTA İŞ MAKİNELERİYLE ARAMA YAPILDI

Ekipler, arama çalışmalarını bölgedeki akarsu ve bataklık alanlarda yoğunlaştırmış durumda. Bu kapsamda, bölgedeki bir bataklıkta iş makineleri yardımıyla detaylı bir arama gerçekleştirildi, ancak bu çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, engebeli ve ormanlık arazide teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak havadan dron ile tarama yapıyor. Karadan yürütülen çalışmalara ise hem iz arama köpek timi hem de kadavra köpekleri eşlik ediyor.

Arama ve adli soruşturma kapsamında; Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi ve emniyet suç araştırma ekibi de görev aldı.

20 KÖY VE AKARSULAR MERCEK ALTINDA

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, bölgedeki akarsularda da arama çalışmasını titizlikle sürdürüyor. Ekipler, arama faaliyetlerini, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri başta olmak üzere, bu bölgenin çevresindeki 20 köyde yoğunlaştırmış durumda.