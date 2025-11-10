BeIN Sports’ta silahlı baskın! Saldırgan gözaltına alındı

İstanbul Ayazağa’daki beIN Sports binasında büyük panik yaşandı. Silahlı bir kişi, spiker Güntekin Onay’la görüşmek istediğini söyleyerek içeri girdi. Müzakereci polislerin devreye girmesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

Spor yayıncılığı yapan beIN Sports’un İstanbul Ayazağa’daki merkez binasında sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Elinde silah bulunan bir kişi, binaya girerek içeride bulunan personeli tehdit etti.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Müzakereci polisler, saldırganla temas kurarak uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi.

“GÜNTEKİN ONAY’LA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM” DEDİ

Edinilen bilgilere göre, silahlı kişinin beIN Sports spikeri Güntekin Onay’la görüşmek istediği belirtildi.

İddiaya göre, olayın nedeni Onay ile kanalın güvenlik görevlilerinden birini ilgilendiren tartışmaya dayanıyor. Güntekin Onay’ın, önceki gece televizyon binasındayken verdiği yemek siparişi, kapıdaki kadın güvenlik görevlisi tarafından “Güntekin Onay kim? Tanımıyorum” denilerek geri gönderildi.

Bu durum üzerine sinirlenen Onay’ın “Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz” diyerek güvenlik görevlisine hakarette bulunduğu iddia edildi.

Silahlı olarak kanala giren şüpheli, güvenlik görevlisinin eşi olduğunu söyleyerek Güntekin Onay’ın kendisinden özür dilemesini talep etti. Binada kısa süreli panik yaşanırken, kanal çalışanları güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırıldı.

Olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri, güvenlik önlemlerini artırarak bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırganın kimliğinin Kemal S. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından şüpheli silahını bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan Kemal S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BeIN Sports silahlı saldırgan
