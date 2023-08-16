Barbie filmine bir ülkeden daha yasak! İşte Barbie filminin gösterimini yasaklayan o ülke

Cezayir merkezli 24H Algerie internet sitesinin haberine göre Cezayir'de Barbie filminin gösterimi yasaklandı. Yasağın sebebi olarak filmin "ahlaka zarar vermesi" olduğu belirtildi.

CEZAYİR SİNAMA SALONLARINA TEBLİGAT GÖNDERDİ

Emperyalizmin oyuncağı Barbie film olarak sinema salonlarını dünyada doldurdu. Film bir çok ülkede yasaklarla karşılaştı. Özellikle gelişen dünyada Barbie filmine karşı bir tutum gözlemlendi. Bir yasak haberi de Cezayir'den geldi. Cezayir'de de Barbie filminin gösterimi yasaklandı.

Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı, Cezayir, Oran ve Konstantin'de sinema salonlarına Barbie filminin derhal kaldırılması için tebligat gönderdi.

Barbie'nin "ahlaka zarar verdiği" için yasaklandığı belirtildi.

LÜBNAN, KUVEYT VE VİETNAM FİLMİ SANSÜRLEDİ

Barbie, Cezayir'in yasaklamasından önce Lübnan'da da "ahlaka aykırı" bulunduğu için yasaklanmıştı. Lübnan Kültür Bakanı Abbas Mortada, yaptığı açıklamada "Lübnan'ın ahlaki ve dini değerlerine aykırıdır, çünkü sapkınlığı ve cinsiyetlerin dönüşümünü teşvik ederken ataerkil vesayetin reddedilmesine çağrıda bulunur ve annelerin rolünü alay eder" ifadelerini kullanmıştı.

Vietnam'da da film siyasi nedenlerle yasaklanmıştı. Filmde gösterilen bir haritada Vietnam ile Çin arasındaki tartışmalı "deniz sınırlarını" göstermesi nedeniyle Vietnam filmi gösterime sokmamıştı.

Kuveyt resmi haber ajansı UNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları sebebiyle Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini açıklamıştı.