Barcelona, azınlık çocuklara okul açıyor

İspanya’da ayrılıkçı Katalanların takımı Barcelona, Suriye ve Irak’ın ayrılıkçı bölgelerine futbol okulu açıyor.

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Barcelona, azınlık çocuklara okul açıyor
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İspanya’da ayrılıkçı Katalanların takımı Barcelona, Suriye ve Irak’ın ayrılıkçı bölgelerine futbol okulu açıyor. İspanya’nın dünyaca ünlü futbol kulübü Barcelona, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde futbol okulları açmaya hazırlanıyor. Okulların Suriye’de YPG kontrolündeki Aynel-Arap, Haseke ve Rakka illerinde, Irak’ta ise Erbil ve Süleymaniye kentlerinde kurulacağı kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesindeki duyuruda “Umut Ligi” adı altında Suriye’nin kuzeyinde ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi şehirlerinde futbol okulları kurulacağı kaydedildi. Proje kapsamında seçilen iller ise dikkat çekici. Suriye’nin kuzeyinde sözde özerk yönetim denilen PKK/YPG kontrolündeki Aynel Arab, Haseke ve Rakka kentlerinde, Irak’ta ise Kürt Bölgesel yönetimin kontrolündeki Erbil ve Süleymaniye’de tesisler kurulacak.

Kulüpten yapılan açıklamada projenin temel hedefinin dayanışmayı pekiştirmek ve DEAŞ mağduru ailelerin çocuklarına katkıda bulunmak olduğu ileri sürüldü. Futbol okulları projesinin 25 Haziran 2025’te başlayacağı ve Ekim 2026’ya kadar süreceği belirtildi.

“Umut Ligi” projesinin Barça Vakfı’nın koordinasyonunda yapılacak. Proje ortağı NOVACT Şiddet Karşıtı Enstitüsü olacak. Bu enstitü Türkiye’nin YPG’ye yönelik operasyonlarını kınayan açıklamar yapmıştı.

Projeye destek verenlerden biri de Barcelona’nın eski futbolcusu Katalonyalı Oleguar Presas. Presas’ın Nisan 2025'te Suriye ve Irak’taki çalışmaları yerinde görmek üzere bölgeye gitmiş antrenman yapılacak yerleri test etmişti. Presas Suriye’de Kürt Konferansına da katılmış, sözde özerk yönetim yöneticileriyle ortak açıklamalarda bulunmuştu.

2021 yılında Katalonya parlamentosu, Suriye’nin kuzeyindeki sözde Özerk Yönetimi’ni siyasi olarak tanımış ve tüm kurumlarını bölgenin yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırmıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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