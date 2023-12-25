Batı Sırbistan'ı Karıştırıyor Mu?

Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Botsan-Harçenko, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Batı'nın ülkedeki protestoları kışkırttığı yönündeki verilerinin inkar edilemeyecek türden olduğunu söyledi.

Rus diplomat, Sırbistan lideri ile görüşmesinden sonda yaptığı açıklamada, “Muhalefet, dışarıdan teşvik edilen ve desteklenen protestolara başladı. Vucic bunu söyledi, burada ayrıntılara giremiyorum zira bu gizli bir bilgi. Ancak, kışkırtmanın ve desteğin Batı'dan geldiğine dair veriler inkar edilemez” diye konuştu.

Sırbistan'daki protestoların ‘Meydan devrimlerinin’ ilke ve teknolojilerine göre örgütlendiğine ve yürütüldüğüne dikkat çeken Botsan-Harçenko, “Tüm hoşnutsuzluklar ve Vucic'in gücünü sarsmaya yönelik girişimler, her şeyden önce onun Rusya karşıtı yaptırımlara uymama konusundaki kesin tutumuyla ilgilidir” vurgusunu yaptı.

Rus Büyükelçi, Vucic ile yaptığı görüşmede sadece muhalefetin Belgrad'daki protestolarını değil, aynı zamanda Rusya ile Sırbistan arasındaki ikili işbirliğini de ele aldığını dile getirerek, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik beklentiler üzerine yapılan görüşmenin, Sırp liderin mevcut durumda bile geleceğe baktığını gösterdiğinin altını çizdi.

Görüşmeyle ilgili sosyal ağ X üzerinden açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Botsan-Harçenko’yu Sırbistan'ın başkentindeki huzursuzluk hakkında bilgilendirdiğini söylerken, “İkili ilişkiler, bölgedeki durum ve güncel siyasi olaylar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Her iki halkın da yeni yıl ve Noel bayramını barış ve refah içinde kutlamasını diledik” diye ekledi.

Sırbistan İçişleri: Belgrad polis 3 saat boyunca göstericilerin kargaşayı sonlandırmasını bekledi

Emniyet Müdürü Ivica Ivkovic, Sırbistan İçişleri Bakanlığı’nın Belgrad’da görev yapan çalışanlarının dün gece göstericilerin saldırılarına yanıt vermeyerek 3 saat boyunca kargaşanın sonlandırılmasını beklediklerini belirtti.

Emniyet Müdürü Ivkovic, gazetecilere yaptığı açıklamada başkent Belgrad’da görevli güvenlik güçlerinin dün gece şehir parlamento binasına saldıran göstericilerin saldırılarına yanıt vermeyerek 3 saat boyunca kargaşanın sonlandırılmasını beklediklerini anlattı.

Kaynak: Sputniknews.com.tr