Batı Ukrayna'yı ateşe sürmeye devam ediyor! NATO Genel Sekreteri'nden dikkat çeken açıklama

NATO Parlementer Asamblesi toplantı. Toplantıda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Harkov Bölgesi'nde yaşanan gelişmelere değindi. Kiev'in Batı silahlarıyla Rusya topraklarını vurmak için kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Müttefikler, Ukrayna'ya hangi koşullarda silah göndereceklerine kendileri karar vermeli. Ancak bazı kısıtlamaları kaldırmanın zamanı geldi. Ukrayna, Rusya topraklarından füzeler, toplar yardımıyla saldırılara maruz kalıyor. Mevcut kısıtlamalar altında buna karşılık vermeleri zor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın BM Şartı'na, uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma ve Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu savunan Stoltenberg, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bazı müttefikler bu tür kısıtlamaları kaldırarak Ukraynalıların kendilerini daha iyi savunmasına olanak sağladı. Diğer kısıtlamaları da kaldırmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Ukrayna'ya silah transfer ettiğimizde, bunların artık bizim silahımız değil, onların silahı olduğundan eminim. Bu da Kiev'in Rusya'dakiler de dahil meşru askeri hedefleri vurabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Rusya'nın kullandığı hava üslerini."

NATO RUSYA İLE DOĞRUDAN ÇATIŞMADAN KAÇINMAYA ÇALIŞIYOR

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna sebebiyle Rusya ile doğrudan çatışmaya girmekten kaçınmaya çalıştığını savundu. NATO ülkelerinin önünde iki seçenek olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri, "Birincisi, Ukrayna'ya yardım sunulması, ki bunu yapıyoruz ve daha da fazla yapmalıyız. Diğer görev, çatışmanın tırmanmasını, Ukrayna dışındaki bölgelere yayılmasını, Avrupa'da NATO'yla Rusya arasında tam teşekküllü savaşa dönüşmesini önlemek" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olmayacağını ve NATO kuvvetlerinin sahada bulunmayacağını da vurguladı. Stoltenberg şunları söyledi:

"Eğer NATO kuvvetlerimiz doğrudan çatışmaya dahil olursa, Ukrayna'da havadaki veya karadaki Rus hedeflerine saldırırsa, o zaman NATO'yu çatışmanın dışında tutmanın çok zor olacağı bir durumda kalacağız. Ukrayna'da sahada birliklerimiz ve havada teçhizatımız bulunmamalı."

UKRAYNA'YA KALICI SİLAH TEDARİKİ

Daha önce Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarikinde yaşanan aksamaların, bu konuda verilen vaatlerin ciddi sonuçlar yarattığını öne süren Stoltenberg, Washington'da yapılacak zirvede Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarikini örgütlemek için kalıcı bir yapı kuracaklarını söyledi.

Stoltenberg konuşmasında söz konusu kalıcı yapının bütçesinin henüz onaylanmadığını belirtirken daha önce 100 milyar dolarlık askeri yardım fonu kurmayı müttefik ülkelerin görüşüne sunmuştu.