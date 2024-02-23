Belarus sandığa gidiyor! Ulusal Kanal seçimleri yerinde takip edecek

Belarus halkı, milletvekillerini seçiyor. 110 sandalye için 265 aday yarışıyor. Adayların 92'sini kadınlar oluşturuyor. Ulusal Parlamentonun yanı sıra Belaruslular, Yerel Temsilciler Meclisi için de oy kullanıyor. 12 bin 514 sandalye için 18.802 aday seçime katılıyor.

Diğer yandan, 25 Şubat günü sandığa gidemeyecekler için erken oy kullanma işlemi 20 Şubat'ta başladı. Erken oy kullanma işlemi 24 Şubat saat 19'da tamamlanacak 25 Şubat'ta ise vatandaşlar asıl oy kullanma günü kapsamında saat 11 ila 17 arasında sandığa gidecek. Erken oylamaya katılanlar, 25 Şubat Pazar günü tekrar oy vermeyecek.