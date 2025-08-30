Belediyelerde borç krizi: Huzurevleri, okullar ve iş yerleri satışa çıkarıldı

İskan ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın verilerine göre, Nisan 2025 itibarıyla Birleşik Krallık’taki belediyelerin toplam borcu 122,2 milyar sterlin seviyesine ulaştı. Bir önceki yıl 114,5 milyar sterlin olan borçların bir yıl içinde yüzde 7 oranında artış gösterdiği kaydedildi.

İngiliz medyası, belediyelerin borçlarının ülke genelinde kişi başına yaklaşık bin 700 sterlin yük getirdiğini yazdı. Bu tablo, belediyeleri günü kurtarmak adına radikal çözümler almaya zorladı.

KAMU TESİSLERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Mali krizle boğuşan belediyeler, aralarında huzurevleri, okullar, spor kulüpleri ve mağazaların da bulunduğu kamuya ait mülkleri elden çıkarmaya başladı. Araştırmalara göre, yalnızca geçtiğimiz yıl içinde belediyeler borçlarını kapatmak için 2,9 milyar sterlin değerinde mülk sattı.

En dikkat çekici satışlardan biri ise Gloucestershire Havalimanı oldu. Cheltenham ve Gloucester belediyelerinin ortak mülkiyetinde bulunan havalimanı 25 milyon sterline satıldı. Elde edilen gelirin bir kısmı doğrudan borç ödemelerine aktarıldı.

Yerel basına göre, yalnızca geçtiğimiz yıl Bristol Belediyesi’nin borcu yarım milyar sterlin arttı. Belediye, eğitim bütçesindeki açığı kapatabilmek için mülklerini hızla satışa çıkarmayı planlıyor. Konut hizmetleri için kaynak sağlamak amacıyla bin 200’den fazla sosyal konutun satışı da gündemde.

İŞ YERLERİ VE SANAYİ TESİSLERİ DE SATILACAK

Hükümetten satış yetkisi alan 30 belediye arasında yer alan Somerset Belediyesi mağazalar ve iş yerlerini satışa çıkarırken, Swindon Borough ise borçlarını ödeyebilmek için 16 milyon sterlin değerindeki iki sanayi tesisini elden çıkarıyor.

Swindon Belediye Meclisi’nin mali işlerden sorumlu üyesi Kevin Small, 2024’te 23,9 milyon sterlin olan borcun 2025’te 395 milyon sterline yükseldiğini belirtti. Small, bu borcun altyapı ve sosyal tesis yatırımlarından kaynaklandığını vurgulayarak, “Söz konusu mali yılda belediye, halk yararına altyapı, konut ve çeşitli tesislere 75 milyon sterlin yatırım yaptı” dedi.

Small, alınan borcun geri dönüşüm kamyonları, yeni müze ve sanat galerisi ile korunmaya ihtiyaç duyan bireyler için yeni sistemlere harcandığını ifade etti. Artık ihtiyaç duyulmayan kamu mülklerinin satılması gerektiğini belirten Small, bu şekilde vergi mükelleflerinin parasının korunacağını savundu.

HÜKÜMETTEN BELEDİYELERE EK DESTEK

İngiliz hükümeti, Şubat ayında belediyelere bütçe kurallarında esneklik tanıyarak, kamu varlıklarını satmalarına izin verdi. İskan ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Belediyeler, kendi bütçelerini yönetmekten sorumludur, ancak mevcut finansman sisteminin bozuk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kararlı adımlar atıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hükümet, belediyelere bu yıl tahsis edilen 69 milyar sterline ek olarak 3,4 milyar sterlinlik hibe fonu sağlayacağını ve finansman sisteminde reform yapmayı taahhüt etti.