Berlin’de dehşet: Doktor 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de, palyatif bakım merkezinde görev yapan bir doktorun en az 15 hastayı öldürdüğü ortaya çıktı. Tıbbi gerekçe olmadan ölümcül ilaçlar enjekte ettiği öne sürülen doktorun bazı cinayetleri örtbas etmek için yangın çıkardığı da iddialar arasında.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Berlin’de dehşet: Doktor 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor
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Alman Haber Ajansı DPA’nın Berlin Savcılığına dayandırdığı habere göre, 40 yaşındaki bir doktorun, çalıştığı palyatif bakım merkezinde en az 15 hastayı öldürdüğü şüphesiyle hakkında “cinayet” suçlamasıyla dava açıldı. Doktor, Ağustos 2024’ten bu yana, ilk etapta dört kişiyi öldürmekle suçlanarak tutuklu bulunuyordu. Ancak soruşturma ilerledikçe, ölü sayısının önce 8’e, sonra 10’a ve son olarak 15’e yükseldiği belirtildi.

ADLİ TIP MEZARLARI AÇTI, YENİ BULGULARA ULAŞILDI

Savcılık kaynaklarına göre, Berlin Suç Dairesi’ne bağlı cinayet masası ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok mezar açılarak adli tıp incelemeleri yapıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda, doktorun hastalarına "tıbbi gerekçe olmaksızın" çeşitli ilaçlardan oluşan ölümcül karışımlar enjekte ettiği ortaya çıktı.

Şüpheli doktorun, Eylül 2021 ile Temmuz 2024 arasında, yaşları 25 ila 94 arasında değişen 15 kişiyi sistematik biçimde öldürdüğü belirtiliyor. Olayların büyük kısmının, sanığın çalıştığı bakım hizmeti şirketinde gerçekleştiği kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, doktorun bazı cinayetleri gizlemek amacıyla yangın çıkardığını da değerlendiriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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