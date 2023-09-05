Beyaz Saray açıkladı! Biden'ın kovid-19 testi pozitif

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray açıkladı! Biden'ın kovid-19 testi pozitif
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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi.

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 BİDEN'IN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.

Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre:

- Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek.
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Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ABD Başkanı Joe Biden # Beyaz Saray # Kovid-19 salgını
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