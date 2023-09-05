Beyaz Saray açıkladı! Biden'ın kovid-19 testi pozitif
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi.
BİDEN'IN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.
Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre:
- Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek.
Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Kovid-19'a yakalanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı