Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 Ulusal Muhafız vuruldu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki askeri personelin silahla vurulduğunu açıkladı. Olay sonrası Beyaz Saray karantinaya alındı, 1 kişi gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 Ulusal Muhafız vuruldu
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında 2 askeri personelin vurulduğunu bildirdi.

Beyaz Saray’ın yakınlarındaki Ulusal Muhafızlar silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı sonrası Beyaz Saray karantinaya alındı.

Saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

🔴 SON DAKİKA: Gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 yaşındaki genç kız öldü! 2 çocuk yaşam mücadelesi veriyor🔴 SON DAKİKA: Gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 yaşındaki genç kız öldü! 2 çocuk yaşam mücadelesi veriyorYurt
Skandal görüntülerin adresi Çanakkale: Bakanlıktan onay almadan uygunsuz şartlarda et işledilerSkandal görüntülerin adresi Çanakkale: Bakanlıktan onay almadan uygunsuz şartlarda et işledilerYurt
Beyaz Saray
Günün Manşetleri
7 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Çok Okunanlar
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor
Meteoroloji 5 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji 5 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı