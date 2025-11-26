Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 Ulusal Muhafız vuruldu
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki askeri personelin silahla vurulduğunu açıkladı. Olay sonrası Beyaz Saray karantinaya alındı, 1 kişi gözaltına alındı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında 2 askeri personelin vurulduğunu bildirdi.
Beyaz Saray’ın yakınlarındaki Ulusal Muhafızlar silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı sonrası Beyaz Saray karantinaya alındı.
Saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...