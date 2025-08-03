Beyaz Saray’da panik havası: Trump’ın gümrük vergileri sonrası stagflasyon alarmı verildi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı ve 70 ülkeyi kapsayan yeni gümrük vergileri, ABD ekonomisinde derin sarsıntılara yol açtı. Cuma günü açıklanan kararların ardından borsalar değer kaybederken, aynı gün yayınlanan Temmuz ayı istihdam verileri de ekonomide ciddi bir yavaşlama sinyali verdi.

Ekonomim’e göre, Moody’s Analytics, EY ve Fitch Ratings uzmanları, bu gelişmelerin stagflasyon riskini doğurduğunu belirtiyor. Stagflasyon, ekonomide büyümenin yavaşladığı ancak fiyatların yükselmeye devam ettiği bir durumu ifade ediyor.

73 BİN YENİ İŞ: BEKLENTİLERİN ALTINDA

Yeni gümrük tarifeleri sonrası ABD borsaları sert düşüş yaşadı. Aynı gün açıklanan Temmuz ayı istihdam raporuna göre, ülkede yalnızca 73 bin yeni iş imkanı yaratıldı. Önceki iki aya ait veriler de aşağı yönlü revize edildi. Bu durum, piyasalardaki endişeyi daha da artırdı.

Trump’ın kararnamesiyle %10 ila %41 arasında değişen oranlarda gümrük vergileri uygulanmaya başlandı. Yale Bütçe Laboratuvarı, bu kararın ABD’nin ortalama efektif tarife oranını %18,3’e çıkardığını ve bunun son 90 yılın en yüksek seviyesi olduğunu açıkladı.

MOODY’S: “VERGİLER İSTİHDAMI VURUYOR”

Moody’s Baş Ekonomisti Mark Zandi, istihdamdaki yavaşlamayı “gümrük vergisi politikasının olumsuz etkisi” olarak tanımladı. Analistler, yüksek vergiler ve düşen istihdamın birleşiminin, ABD’yi stagflasyona sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin ABD Merkez Bankası (Fed) için büyük bir ikilem yarattığını belirtti. Faiz artırımı, zaten yavaşlayan büyümeyi tamamen durdurabilirken; faiz indirimi, harcamaları artırarak enflasyonu körükleyebilir. Fitch Ratings’ten Olu Sonola, “Bu durum Fed için ciddi bir ikilem yaratıyor” dedi.

EY Baş Ekonomisti Gregory Daco, belirsizlik nedeniyle yatırımların ertelendiğini, bunun da azalan işe alımlar ve zayıflayan tüketici harcamaları ile sonuçlandığını ifade etti. Enflasyonun %2,7’ye ulaştığı ortamda, ithal ürünlerdeki fiyat artışları daha fazla hissedilmeye başlandı.

BEYAZ SARAY’DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Olumsuz istihdam raporunun hemen ardından Trump, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu komiserini görevden aldı. Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Stephen Miran, “Bu rakamlar görmek istediğimiz şeyler değil” diyerek, ekonomideki belirsizliğin uygulanan politikalardan kaynaklandığını belirtti.

İstihdamdaki düşüş, artan vergi yükleri ve yüksek enflasyon riski, ABD ekonomisinin gidişatına dair soru işaretlerini büyütüyor. Ekonomistlerin ortak görüşü ise çarpıcı: “En kötüsü henüz gelmedi.”