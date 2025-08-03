Barajda su kalmayınca asfalt belirdi! Eski İzmir-Çeşme yolu yeniden gün yüzünde

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesi, geçen yıla göre büyük oranda düştü. Yüzde 3 doluluk oranına gerileyen barajda, yıllar önce sular altında kalan eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden gün yüzüne çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Barajda su kalmayınca asfalt belirdi! Eski İzmir-Çeşme yolu yeniden gün yüzünde
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İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan kuraklık, bölgedeki su kaynaklarını ciddi şekilde etkiledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesinin tehlikeli derecede düşmesiyle birlikte, baraj inşa edilmeden önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu tekrar görünür hale geldi. Tamamen ortaya çıkan kara yolu, baraj havzasında yürüyerek geçilebilecek hale gelirken, dronla çekilen görüntüler dikkat çekti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 3’E KADAR DÜŞTÜ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, geçen yıl 1 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 22,39 olan baraj doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 3,13’e kadar geriledi. Yetkililer, bu seviyenin kritik eşik olduğunu belirtti.

Baraj seviyesindeki düşüşün ardından İZSU, 25 Temmuz’dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi uygulamasına geçti. Ancak bu kesinti süresi 31 Temmuz’dan itibaren 10 saate çıkarıldı. Artan kesintiler nedeniyle bölgede evsel su depolarına olan talep ciddi şekilde yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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