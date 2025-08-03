Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2162. gününde

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin evlat nöbeti 2162. gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eski HDP il binası önünde toplanan anneler, yıllardır süren bekleyişlerinde kararlılık mesajı verdi.

Annelerden Bedriye Uslu, 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylemini sürdürüyor. Uslu, “Yaşadığım sürece buraya geleceğim. Çocuğumu alana kadar eylemden asla vazgeçmeyeceğim. İnşallah ben de bir gün oğlumu alıp eve götüreceğim. Dört gözle onun yolunu gözlüyorum. Onu alacağım ve bu hasretlik inşallah bitecek.” dedi.

Uslu, oğluna seslenerek güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Bir diğer anne Güzide Demir ise, 6 yıldır sürdürdüğü nöbet eylemine sıcak havaya rağmen ara vermeden devam ettiğini belirtti. Demir, “Mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımızı alıp öyle gideceğiz.” ifadelerini kullandı.